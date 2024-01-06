TVB前主播柳俊江 大埔寓所燒炭亡

終年42歲 傳事發前一晚與女友吵嘴 昨日下午執法部門接報，指一名中年男子突然失聯，在大埔村屋寓所反鎖房門，懷疑他發生危險。消防破門發現事主倒臥房間，旁邊有燒過的炭，經檢查後證實死亡。死者為42歲的TVB新聞部前主播柳俊江，他早年曾惹上官非，感情生活更屢成焦點，近年他積極發展個人事業，元旦日更發文稱「2024年的目標，好好捉緊每一個當下。」人員在場未尋獲遺書，事後檢走紅酒樽及旅行袋等物品，有消息指事發前一晚柳俊江與女友吵架，惟未知是否其輕生的導火線。

據了解，本周四下午3時許，柳俊江返回大埔黃宜坳村的村屋住所，至昨日下午3時許，有女友人登門找他，卻發現房門被反鎖無人應門，由於擔心他安危，遂慌忙報案求助。消防員趕至破門入內，發現柳俊江倒臥屋內房間，旁邊有一盤燒過的炭，救護員經檢驗後證實他當場死亡。人員在屋內發現紅酒樽，惟未有尋獲遺書，其輕生原因有待進一步調查，死因則有待驗屍後確定。

事發後，大批執法人員封鎖現場，期間一名長髮披肩、戴上口罩，惟未知身份的女子在場助查。至傍晚時分，有兩名相信是柳俊江的親友來到黃宜坳，他們神色凝重進入其寓所了解，離開時僅表示「冇嘢想回應，淨係想佢安息」。至晚上8時許，有執法人員在相信是柳俊江的座駕內，檢走兩個旅行袋並帶回單位調查。

教站立影片 面容憔悴狀態差 記者翻查柳俊江的社交網頁，發現他近日仍有更新，在本周三最後的發文，是一段教人站立的影片，他在片中面容憔悴，臉色發黃，精神狀態甚差。他在片中教大家該如何站立，他留言說：「點樣企都要教？係㗎，因為好多人冇認真諗過，溝通嘅時候點樣企，可以穩陣、大方、好睇、有自信，我覺得有兩種企法最好，你覺得呢？」而他最近的發文，大部分都與生活相關，例如他最喜愛的跑步和營養飲食等。

此外，柳俊江亦曾在元旦日透過社交平台留言，表示：「甚麼是一定擁有過，卻捉不住的？是昨天。甚麼是永遠都快來到，但永遠都未來的？是明天。每一個昨天，都是過去式；每一個明天，只是未來式。2024年的目標，好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。」內容可見柳俊江已為今年定下目標且態度積極。

柳俊江生前的感情亦曾成為焦點，2020年他與當時的太太雷康怡（Florence）男友人打架而被捕，及後傳出婚變。同年10月，他於社交平台默認結束10年婚姻關係。翌年再爆出他與「跳高女神」楊文蔚的經理人Grace撻着，不過去年10月再傳出疑與同居女友結束3年情。

早年惹官非 感情生活成焦點 柳俊江為TVB新聞部前主播，曾擔任港聞、中國新聞、專題記者。2010年年底他離開無綫新聞部轉而成為自由工作者，於2020年，他與太太雷康怡分居的新聞登上各大新聞版面，亦曾因涉嫌打鬥及涉嫌危險駕駛被捕。近年他積極發展個人事業，在IG宣傳、教授各種對話、待人接物的技巧，深受網民歡迎。

柳俊江曾轉投多個不同界別工作，由於身形高大故曾在娛樂圈發展，更曾參與電視劇和電影的演出，當中包括電影《玻璃樽》和 《雛妓》。在《雛》片中，他飾演蔡卓妍的男友，表現稱職入型入格。此外，他亦曾參與ViuTV劇集《暖男爸爸》客串飾演Brandon，形象鮮明同樣入屋。