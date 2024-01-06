當局暫停推售住宅商業用地 智庫：再流標會發出不好信號

【本報訊】發展局宣布新季度只會出售元朗創新園區附近的工業用地，不會另行推售住宅及商業地。智庫副總裁葉文祺表示，政府暫停推出住宅用地是可以理解的，如果在推出時再流標，就會發出一個不好的信號，政府留待明年再進一步部署是更為合適。

市場悲觀 7幅地流標 葉文祺昨日在電台節目表示，目前政府和發展商之間對地價估算存在落差，在高息環境下，發展商資金成本高，新樓盤存量大，致資本無法「回籠」，加上財政年度，政府及市區重建局已合共有7幅地流標，可見發展商對後市相當悲觀。

他相信，政府這次的安排只是一個短暫方案，政府有其房屋供應目標，不可能長期停售，今年度頭3季的建築供應已達到目標的70%，認為政府有條件暫停一段時間，相信政府會平衡庫房收入，並對土地和單位供應目標作出安排。