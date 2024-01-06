漁農美食嘉年華 推廣農業科技

【本報訊】漁農自然護理署昨日起一連3日在旺角花墟公園舉行「開心香港本地漁農美食嘉年華」，有大約140個本地農產品攤位及69個香港魚產品攤位。昨日開幕日有不少市民前往，選購本地有機蔬菜及魚類。另外，今年場內更向公眾介紹農業科技。

VR技術體驗 邊買邊學 本次嘉年華透過虛擬實境（VR）技術讓市民體驗現代化的農業科技，包括全環控水耕技術，農場機械化及智能溫室科技。本地漁農美食嘉年華籌委會主席劉堅偉表示，「全環控水耕技術」在往時被市民了解較少，因為需要一個非常乾淨且無污染的環境，而是次可以讓市民透過VR體驗。有附近居民表示，平時也會購買本地農產品，嘉年華更是年年都會前往，又認為今年嘉年華較往年多很多人，覺得農產品質素很好，雖然售價比往年貴了些許，但仍能接受。

水產品有黃鱲䱽、寶石魚、大頭魚等受到市民青睞。有本地魚檔商販表示：「開檔到現在貨已賣得七七八八」。有市民表示，將到農曆新年，過來看看有些甚麽買的，有合適的便會購買。本地商戶舖前人頭湧動，外地商戶的商品種類也都不少，各類乾貨售賣舖如紅棗、人參、茶葉等亦有許多試食試飲，吸引到市民駐足停留及選購。