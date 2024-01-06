東呼即應：爆肌猛男侍餐 火鍋店食客笑開顏

【本報訊】餐廳侍應日常見得多，但餐廳內位位猛男，更會侍奉客人又有沒有見過？《東呼即應》留意到網上流傳多張據說是內地一家火鍋店的照片，店家提供另類「猛男侍食」增值服務，雖然沒有看到網上相關食評，但根據食客的表情，似乎相當滿意。

赤裸上身 替抹嘴舉起合照 照片可見，餐廳的侍應均為大隻猛男，全部赤裸上身，只穿一件圍裙作為「特色制服」，他們的二頭肌、三頭肌均讓女顧客一覽無遺。除此之外，女顧客更可享受女王級服務，猛男侍應會親切為女顧客抹嘴，把她服侍得心花怒放，猛男侍應更舉起女顧客合照。

其實類似服務泰國和日本也有不少，不過令人費解的是，女僕咖啡店會被人說是「物化女性」，為甚麼「爆肌男火鍋店」卻沒有人指摘是「物化男性」？的確是不是物化不得而知，但食肆競爭激烈，經營者不想出新點子吸客就真的「唔化」了。其實香港在這方面亦不是沒有潛質，例如早前世紀黑雨有女生被困私家車車廂內，最終獲健碩消防員熊抱救出，立刻笑逐顏開，不過可能扮成外國消防員就會比較穩妥。