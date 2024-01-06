東呼即應：強推基建大想頭 千億財赤惹擔憂

東呼即應邀學者研判 明日大嶼北都應暫緩 香港金融業不振，股市、樓市一潭死水，庫房跌破7,000億元水平，未來除了擬興建南港島綫（西段）基建項目，還要應付「明日大嶼」及「北部都會區」，令外界憂香港陷債務危機，有市民直言應先處理財赤問題。《東呼即應》訪問專家及議員拆解財政困局，有學者指本港收入出現結構性問題，明日大嶼和北部都會區兩大項目應暫緩。有議員則稱，面對不同基建，又無足夠財政儲備，市民擔憂可以理解。

政府日前發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，其中表明南港島綫西段放棄採用重鐵，並擱置北港島綫，有議員批評政府向市民發出「空頭支票」。如今庫房縮水，財金官員估計2023至24年度的綜合財政赤字可能超過1,000億元，而下年度受外圍因素影響預計亦將繼續見紅。未來香港還有很多大型基建，包括啟德及東九龍的智慧綠色集體運輸系統，身家愈來愈少，但基建項目戰線處處。

眼高手低 樓股一潭死水 不僅基建項目，重建舊區一樣跟明日大嶼及北部都會區互相競爭資金，繼續硬上兩大項目，類似「擱置北港島綫」的一幕恐成為未來日常。發展基建惠民生是好，只怕港府錯判形勢，眼高手低隨時好事變壞事，就好像近期港府推出的振興經濟政策，地產界呼籲樓市全面撤辣，港府只輕度減辣，金融界要求取消股票印花稅，港府卻只輕微下調，結果就是樓股現在一潭死水。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，問題在於本港的收支，特別是收入出現結構性問題，提到賣地1,000億元，股票、物業印花稅又1,000億元，但股市和樓市出現低迷情況，現時看不到出路。李續說，香港一定要小心開支，結構性問題下維持龐大支出，另外還有關乎競爭力的人口老化和教育問題，相對而言明日大嶼和北部都會區等應可暫緩。他指出香港需要發展這些土地，但不能像以往認為土地有價就不用擔心融資問題，應該審慎行動，不應該還沒解決結構性問題就背負一大筆數，否則就是不負責任。

議員黃俊碩認為，最主要問題在於以往比較着重賣地收入，薪俸稅和利得稅也多，但受環球經濟和其他因素影響賣地收入和利得稅不似預期，暫時錄得千億赤字，而儲備過去兩三年前都超過9,000億，難免令到市民感到憂慮。

收入不似預期籲量入為出 黃續指，以往很多是依賴財政儲備支持，想法應該要有所改變，沒有足夠財政儲備時，接下來還有不同基建，市民擔憂可以理解。《基本法》規定香港財政需要量入為出，不少大型基建是投資不是開支，應考慮回本的時間長短和帶動多少經濟收益，解決市民憂慮是政府當務之急的工作。

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