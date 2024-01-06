醫健：醫健寶庫：跨境就醫從薄扶林到紅樹林

本港和內地全面通關後，港人北上消費、跨境就醫已成為新趨勢。近日，香港大學深圳醫院（港大深圳醫院）更是城中熱話，許多社交媒體都有網民分享自己在港大深圳醫院的門診經歷。

其實「跨境醫療協作」這創新想法早於2009年港大和深圳市政府合作展開的深圳醫院計劃中開始萌芽，該計劃旨在為內地醫改提供本港的經驗借鑑。之後在各方的共同努力下，港大深圳醫院於2012年7月在福田區紅樹林畔正式投入運作，由港大醫學院鄧惠瓊教授擔任創院院長。當時醫院採用的看病預約、廉潔管理、適當使用靜脈注射、全科打包（套餐）收費等措施，為內地的醫療體制改革引入港大的現代化管理模式，可謂開創兩地醫療體制跨境合作、互相借鑑之先河。

港大深圳醫院作為香港大學醫療系統的附屬教學醫院，全面引進港大具國際級一流水平的醫學專科，建立卓越診療中心，並成功獲得內地醫院最高評級「三甲醫院」的評定。與此同時，多項跨境醫療措施，例如長者醫療券首個內地試點計劃恒常化、「港澳藥械通」試點推行都令港大深圳醫院更具優勢，尤其在疫情期間為居粵醫管局慢性病患者提供診症服務，以及電子病歷跨境互通試點合作，均為深化「跨境醫療協作」提供寶貴經驗。

去年10月公布的施政報告提出多項「跨境醫療協作」的具體措施，例如策略性採購醫療服務、人才雙向培訓以及跨境救護車服務等。這些新措施與港大深圳醫院現任院長張文智教授帶領的團隊所實踐的「綠色醫療」理念不謀而合，港大深圳醫院將繼續從病人的最佳利益出發，為疾病治療提供更佳方案，惠民利民，為大灣區市民保健康、添幸福。

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