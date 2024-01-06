反人蛇黑工3日拘14男女

【本報訊】旺角區執法部門聯同入境處人員本月4日展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查區內多個地點。行動之中拘捕了5人，包括4名內地女子和一名印尼女子（25至39歲），分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」等。5名被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將會交由相關部門進一步跟進。

此外，入境事務處自2日起又一連三日在全港多區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，及與執法部門聯合執行「風沙行動」。行動中也拘捕8名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。該處特遣隊人員在行動中搜查了21個目標地點，包括商業及工業大廈、裝修中單位、餐廳等，被捕的懷疑非法勞工為4男4女，年齡介乎30至60歲，其中一名男子同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名34歲男子。

入境處強調，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。而所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。