流感下周步高峰 料個案超基線水平

【本報訊】本港流感高峰期逼近，新冠病毒活躍程度近期亦明顯上升。衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮表示，流感下周將會進入高峰期，過去數周，個案已持續上升，預料將會超出基線水平，而公立醫院上周的入院率已超出基線水平，新冠病毒的活躍程度亦會持續增加。

歐家榮昨日在電台表示，今年已接種流感疫苗的人數上升，接種劑量超過170萬劑，升幅21%，長者、兒童及醫護的接種人數亦增加，但整體比率仍只佔50%，當中6個月以上至兩歲以下的幼童，接種率只佔人數17%。他指，由於未進入流感季節，難以預計流感持續時間，但一般流感季節都會持續14個星期。

20萬劑新冠疫苗就緒 他稱，目前醫院入住率及病毒活躍程度經已有所上升，而流感疫苗已沿用多時，安全並有效預防重症，呼籲市民做好準備，尤其高危群組，例如長者及兒童，應盡早接種流感疫苗，同時注意個人衞生，戴好口罩。

另外，他又透露，當局正積極籌備推動第二階段的新冠疫苗接種，將擴大接種群組，包括50歲以上人士等。至於政府早前購入約20萬劑的XBB變異株疫苗，他指，將會優先為65歲以上長者及院舍接種。