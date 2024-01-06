大坑西邨居民請願 促公屋安置
【本報訊】市區重建局於2021年與香港平民屋宇有限公司簽訂合作備忘協議，同意參與推動大坑西邨重建工作，擬換取重建後超過四分之三土地面積，並由廉租屋邨土地用途改變為過千平方呎居住面積之首置單位出售。大坑西邨居民權益關注組昨日到市建局請願，要求當局負起居民安置責任，以公屋單位安置合資格居民，落實妥善安置。
指老殘住戶難支撐回遷
關注組表示，自平民屋宇公司去年6月2日公布正式重建方案至今，平民屋宇公司及市建局一直未有回應邨內居民「一次性安置」的訴求，特別是年長或身體殘疾住戶；他們的身體狀態及精神根本無法支撐「回遷方案」的折騰，甚或邨內更有不少住戶因無法於私人市場尋找到合適居所而導致精神及情緒問題。
面對平民屋宇公司無法獨立處理大坑西邨居民的安置問題，關注組認為，市建局不能再繼續袖手旁觀，逃避安置責任，盡快作出實質回應和跟進處理，包括必須負上協助居民安置責任，落實城規會要求「妥善安置」的條件，及解決邨內居民焦慮、無助的情緒。
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