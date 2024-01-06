大坑西邨居民請願 促公屋安置

指老殘住戶難支撐回遷

關注組表示，自平民屋宇公司去年6月2日公布正式重建方案至今，平民屋宇公司及市建局一直未有回應邨內居民「一次性安置」的訴求，特別是年長或身體殘疾住戶；他們的身體狀態及精神根本無法支撐「回遷方案」的折騰，甚或邨內更有不少住戶因無法於私人市場尋找到合適居所而導致精神及情緒問題。