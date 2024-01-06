議員倡折扣券 增旅客消費留港意欲

議員何敬康向當局提出推動「訪港旅客消費折扣券」計劃，以刺激旅客留港住宿及在港消費。當中包括遊客可憑在港零售消費、食肆用餐等的有效單據，兌換當中消費額10至15%面值的酒店住宿折扣券，讓遊客可在入住香港的酒店時使用。若來港遊客已預先訂購入住香港的酒店，則可憑證明已付款的消費單據可享有兌換在港消費券的資格，而以這方式兌換的消費券，則可在本港的零售店舖消費、食肆用餐等情況時使用。