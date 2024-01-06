西貢設乖巧寶寶塑像 料首季落成

【本報訊】西貢區議會昨召開今屆首次會議，討論提振地區經濟，西貢民政署建議在南海濱公園設內地卡通「乖巧寶寶」塑像，指「乖巧寶寶」形象可愛，有面對困難樂觀向上的心態，相信能引起「打工仔」的共鳴，西貢區議會主席、民政專員馬瓊芬指，已就建造塑像與內地公司商討，無透露具體造價，但形容是「開心價」，預計今年第一季落成。

不過，區議員張展鵬就關注「乖巧寶寶」造型以白色為主，在戶外環境容易變得污糟，建議採用防污物料。區議員李嘉欣建議加入西貢元素，如融入天后誕設計，推廣西貢獨有文化。

倡5月辦天后寶誕廟會 另外，西貢民政署又建議5月舉辦「天后寶誕廟會」，計劃設市集，及邀請餐廳商戶提供折扣優惠。區議員李家良認為，要加強區內交通配套，疏導人流，建議九巴提供免費巴士，接載旅客前往西貢。

對於新一屆區議會設「會見市民計劃」，每周一次，由兩名區議員當值，張展鵬指自己以往服務將軍澳區，但被分派去較不熟悉的西貢區當值，又關注民政事務署會否提供影印機。馬瓊芬回應指，區議員的當值表，是按姓氏初步安排，可與其他區議員對調，但她指新區選制度下，不再劃分細選區，地區委員會界別及委任區議員要服務全區，認為區議員趁機認識更多地區是好事。又指會見將在社區禮堂舉行，民政事務署不會提供秘書服務。