元朗林村夜繽紛 交通不便誰幫襯

振興經濟商辦法 區會乏長遠之策 多個區議會昨召開首次會議，討論振興地區經濟措施，但當中仍有不少爭議。就元朗民政事務處打算在元朗市中心舉辦元•遊匯「夜繽紛」嘉年華、配合天后誕的「夜繽紛」活動、與區內商戶合作推出「夜繽紛消費券」，以及設立打卡點等建議，元朗區議會有聲音質疑，為何「繽紛」要揀晚上，畢竟元朗予人感覺偏遠，「夜繽紛」之後不像旺角或尖沙咀般還可以有下文。

區議員湯德駿指，嘉年華活動不過是一種呈現方式，應先找出元朗的主題和特色，才進行實務操作，否則難以突圍而出。對於同區內商戶合作推消費券，做法治標不治本，假如商品吸引力不足，一次優惠之後顧客便不再回頭，做法絕非長遠之策。

憂地標難融入天水圍公園 至於區議員沈豪傑則指，本港目前的經濟表現是結構性問題，就算商戶加碼提供優惠，也難以貼近深圳的消費水平。沈又認為，民政處擬在天水圍公園加設藝術裝置以作為打卡地標，然而要具備元朗特色、視覺效果，以及和公園環境融為一體的要求並不容易，擔心該藝術品曲高和寡，知音者少，或淪為笑柄。

大埔區議會就討論區內即將舉辦的林村許願夜市，以及大埔藝術中心藝文青夜市集。區議員黃碧嬌認為夜市貨品一定要價廉，建議推出不同面額的消費券，當消費至一定程度可獲抽獎資格。區議員李漢祥指林村內有一所城市大學農場，其新鮮牛奶製品向來只提供校內飯堂，若到臨許願夜市亦可一嘗，應可成為一個賣點。

然而會議上亦意見認為，夜市必須顧及周邊民居的生活便利，區議員陳灶良指自己作為林村一分子，即使平日亦面對小巴車輛不足，設立夜市可能驅使更多人駕車前往，村內未必有足夠地方供外來私家車停泊。區議員羅曉楓主張直達夜市的特別班次巴士，便利外區市民到臨。

4月擬搞「夜屯園」倡恒常化 另外，屯門區議會擬舉辦「夜屯園」夜市活動，建議在4月13及14日，晚上6時30分至10時30分於屯門文娛廣場舉行，場內將設置二十多個售賣不同產品、小食和飲品的攤檔，邀請藝術團體作現場夜間音樂表演及擺放裝置藝術品；以及邀請屯門文娛廣場附近數間大型商場配合活動，共同推出消費及飲食優惠。區議員陳浩庭認為應讓更多青年參與其中，又指如要改變區內居民生活和消費習慣，可以將活動恒常化和在大時大節舉行。

對於屯門區的彩虹欄杆、千島湖及浩和街等建議的打卡地標，區議員陳浩庭表示打卡點雖然漂亮，但需相當的「腳骨力」才能到達，而且要廁所、完整道路等相關配套。區議員陳有海認為千島湖打卡點較為危險，而且欄杆較低，需要在不影響風景和安全之間取得平衡。屯門區民政專員關可臨表示千島湖的打卡位將配合自然環境，不然「九唔搭八」市民也不會接受；因浩和街的景色最近有較大落差，鑑於上址或有其他用途，因此有其他後備地點，如屯門古炮和青山寺。

各區推動經濟措施