嶺大首個師生共享生活空間 料第4季落成

【本報訊】嶺南大學首個為師生提供共享生活空間的綜合大樓「嶺南坊」昨日舉行平頂儀式，工程於前年2月展開，項目建築期約3年，現已踏入關鍵階段，預計今年第4季落成，現時嶺南坊亦已展開內部工程工作，展望能於2024至25學年的下學年正式啟用。

「嶺南坊」設15間套房 嶺南坊為嶺南大學的重要發展項目，以滿足嶺大社群的不同住宿需求。新大樓位於嶺大屯門主校舍的南座宿舍旁，樓高8層，預計將提供3,100平方米實用樓面面積予大學社群使用。落成後將會設有15間套房、24間兩房單位，以及17間三房單位作為學生及教職員宿舍，並將設有「公共空間」，提供共享生活及工作的空間。大樓頂部將安裝太陽能電池板，可為大樓的照明、冷氣系統供應部分電量。

嶺大校長秦泗釗表示，嶺南坊可提供寬敞的空間，整體設計亦富有現代氣息，這不僅助力嶺南大學提供優質教育，更將為師生們提供共享生活的空間，鼓勵他們互動與合作。他相信這將能進一步提升我們大學的教與學和研究水平，培育更多優秀人才。