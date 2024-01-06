禁錮大學生勒索700萬 2主腦罪成

【本報訊】9名當時年僅13至24歲的少年，涉嫌將一名大學男生非法禁錮在牛頭角一間酒店房，以及用該大學生的私密照片勒索5,000元，並再勒索他的父母共700萬元。該9人最終被捕，其中被指是案中主腦的兩人否認勒索、盜竊及非法禁錮等共6罪，經審訊後區院法官林偉權昨裁定除一項盜竊罪外，其餘5罪均罪成。法官將案件押後至1月25日，並與早前認罪的兩名被告一同判刑。

1事主為女被告前度 本案被告楊子潁（25歲，女）及葉文軒（26歲）同被控盜竊、勒索及非法禁錮4罪，指兩人於2020年9月14日至15日，連同其他被告，以恫嚇方式要求Ｘ及Ｙ交出5,000元，另要求Ｘ母親交出600萬元；又在同年9月15日，於觀塘道工業家酒店某房間內，偷竊屬於Ｘ的手機、銀包及信用卡等；在同年9月15日至16日，連同其他被告將Ｘ非法及損害性地禁錮在上述酒店房。葉另被控一項盜竊及一項勒索罪，指他於2020年1月盜竊Ｘ的手機及於同年11月6日要求Ｘ父親交出100萬元。

控方案情指，事主Ｘ和Ｙ是情侶，楊與Ｘ是舊情人，楊與其男友葉取得Ｘ及Ｙ的親密照後，要求兩人交出5,000元贖回照片。Ｘ答應交贖金，但交款後Ｘ被挾持到涉案酒店，並被取走其銀包及電話等。翌日，睡醒的Ｘ從酒店房偷走及報案。Ｘ母親於同日早上收到訊息，要求她繳交600萬元贖金，否則會毆打Ｘ及斬斷其手腳。執法人員其後到酒店拘捕多人。11月6日Ｘ父親再收到訊息，就相同事件被勒索100萬元。翌年3月，包括本案兩被告等被捕。

7同黨早前認罪獲刑 法官指信立證人的證供，認為葉是勒索事件主腦，遙控其他被告行事，楊則是跟從葉一同行事，故就兩人共同面對的4罪及葉單獨被控的勒索罪成。葉單獨被控偷Ｘ手機一事，法官指Ｘ亦未能確定誰拿走手機，故脫罪；同案另外7名有參與案件被告，當中的18歲男學生及黃希朗（27歲）早前承認非法禁錮、勒索及藏毒等罪，並出庭指證楊及葉；被告陳霖楓（21歲）及19歲男生則承認非法禁錮罪被判囚26及28個月；餘下3名被告則於早前承認非法禁錮等罪，分別被判12個月感化及判入教導所。案件編號：DCCC 706/2021，DCCC 417/2022