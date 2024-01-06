高才通子女加入戰團 升中博名校恐難如願

龍年效應夾擊 自行分配學位競爭更激 中學「自行分配學位」於本月2日展開，今年升讀中一的學生可於本月16日前申請最多兩間學校。過去數年移民潮及學生人口下滑的情況下，不少家長選校時都較為進取，但港府近年搶人才，相關計劃下來港人才的子女今年亦可參與自行分配學位。選校專家指，本港中一學位足以應付高才通子女來港就讀，惟他們大多都會選擇名校入讀，在高才通子女與龍年效應夾擊下，他預料傳統名校的競爭會較過去數年激烈，選校時亦難如過去數年進取。

教育局表示，本年度參加中一派位的學生約5.15萬人，較去年同期5.06萬人增900人。教育局局長蔡若蓮早前引述勞工及福利局數字，指去年首10個月7項人才計劃中，共有逾4.7萬名未成年受養人來港。教育局在其網頁公布若申請學生為各項輸入人才入境計劃申請者的受養人，申請又正待入境事務處審批，學生應帶同入境事務處發出的相關確認申請通知書正本，以及申請學生的出生證明書正本，辦理有關申請。

選校專家趙榮德指，家長不用過分擔心，他建議參考心儀學校的收生準則，視乎子女長短處來選校。部分學校面試比重較高，若子女學校成績不太出眾但口齒伶利，可藉面試階段發揮表現，亦有機會獲錄取。

籲做好自己 忌自亂陣腳 佛教林金殿紀念小學校長吳永雄指，以往數年因適齡學童人口下跌、音樂椅效應等，家長選校時可十分進取，但今年因龍年效應，學生人口有所回升，家長選校時難如以往數年進取，「以往Band 2A學生可以博Band 1B，今年Band 2A學生可能博Band 1C」。 另外今年迎來首批高才通子女到港就學，吳指由於是第一年，故較難確實判斷高才通子女對本地學生選校的影響，但預料他們會傾向選擇東涌、離島等地區學校，方便來往內地，相關校網的競爭會較大。他續指，收到多少高才通子女只有學校內部知道，認為家長應做好自己，切忌自亂陣腳。

香港津貼中學議會主席李伊瑩表示，目前收表情況與過去數年相若，但早前舉辦的灣區教育展有不少內地家長查詢，他們選校主要考慮辦學水平及地區方便程度。她指，部分高才通子女英文能力或較為遜色，但若其整體能力較為出色亦有機會獲錄取，開學前後上額外的增潤課程可拉近差距。她認為本地家長不應過分擔心，應按辦學特色及校風，選擇適合子女水平的學校，若選校太進取學生或難以適應，容易壓力大又讀得辛苦。