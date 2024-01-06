要聞港聞

機場快綫香港站 預辦登機服務受阻

【本報訊】出門旅行，最怕有阻滯！昨日早上6時17分，港鐵表示由於行李處理系統機件故障，機場快綫香港站預辦登機服務暫停，直至另行通知，並呼籲乘客提早到機場辦理登機手續。至早上7時許，運輸署指有關服務已逐步恢復。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc