機場快綫香港站 預辦登機服務受阻

【本報訊】出門旅行，最怕有阻滯！昨日早上6時17分，港鐵表示由於行李處理系統機件故障，機場快綫香港站預辦登機服務暫停，直至另行通知，並呼籲乘客提早到機場辦理登機手續。至早上7時許，運輸署指有關服務已逐步恢復。