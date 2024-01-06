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機場快綫香港站 預辦登機服務受阻
【本報訊】出門旅行，最怕有阻滯！昨日早上6時17分，港鐵表示由於行李處理系統機件故障，機場快綫香港站預辦登機服務暫停，直至另行通知，並呼籲乘客提早到機場辦理登機手續。至早上7時許，運輸署指有關服務已逐步恢復。
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