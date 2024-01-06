雲大棉次子車禍亡 政府追討17萬維修費

【本報訊】前全國政協委員雲大棉次子雲維恩，於2018年獨自駕駛其平治房車回家，至西環干諾道西天橋通往西隧時突失控，撞向分隔道路的風琴式防撞欄，最終平治車頭嚴重損毀，雲被搶救後返魂乏術。事隔近6年，政府於前日入稟區院，控告雲的遺孀，要求對方就意外賠償政府財產的維修費約17.5萬元及支付訟費與利息。

原告是律政司司長，被告是死者雲維恩的遺孀何婉薇。據入稟狀指，原告代政府追討，有關死者於2018年2月24日駕駛私家車時發生交通意外，損毀政府財產的維修費約17.5萬元。原告亦要求被告支付本案利息及訟費。

房車失控 撞向防撞欄 事發於當日清晨5時許，死者獨自駕駛一輛掛有自訂車牌的平治房車回家，當車沿干諾道西天橋西行向西隧方向，駛至修打蘭街對開時突失控，撞向分隔道路的風琴式防撞欄，再衝前約40米始停車。平治車頭嚴重毀爛，安全氣袋彈出，右前轆甩脫，雲重傷昏迷被困。雲其後被救出，經搶救後傷重不治。案件編號：DCCJ 68/2024

雲維恩