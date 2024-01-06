外勞司機考試合格率低 小巴業界指好事

【本報訊】香港專線小巴司機不足，政府在去年7月接受公共小巴及客車業輸入共1,700名司機，已經有約30名專線小巴外勞司機抵達香港，當中有6人已經考試，但僅有兩人合格。綠色專線小巴總商會主席蘇世雄指出，外勞專線小巴司機的駕駛經驗與香港本地司機相若，合格率不高主要因為多年來不同的駕駛經驗一時之間難以適應，以及交通的常識不同。他又指出合格率較低反而是「好事」 可以進行較長時間的培訓，培訓時間不會太倉卒。

培訓時間不能太倉卒 蘇世雄在電台節目表示，外勞司機考試方式與港人相同，本身合格率較低，他形容是「好事」，因培訓時間不能太倉卒，「我哋承辦商係急於用人，但係都唔可以急於一時」。他又指，考官並沒有透露較易出錯的項目，但司機「佢哋點肥佬自己心裏有數」，不合格仍可重新考試，但因輸入司機等待考試須由僱主自行承擔其薪酬，考試的費用及時間都增加了僱主的壓力。他建議設置期限或限制考試次數，又指出僱主如若真的急於用人或是司機本身的駕駛技術有問題，倒不如直接從內地換人。

至於聘請成本方面，蘇世雄指出如聘請10個人，在香港租宿舍都至少需要三房一廳，約兩萬元，計算下來每人需付2,000多元，如需要考3至4次，額外成本可達數千元。被問及如駕駛路線接近關口，司機可否在內地居住。蘇世雄指需視乎承辦商路線，如若公司行車配額為關口附近路線，可即日來回，相信司機居住在內地可行，只需補貼車馬費，但若司機駕駛的是市區路線則需在港居住。