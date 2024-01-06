年中推車牌電子化 促完善配套免拖垮

運輸署新電子服務推出時間

紙本換證需等候多時 業界歡迎新措施 本港科技及電子化服務滯後，電子車輛牌照計劃便擾攘多時，運輸署昨宣布今年起推出電子牌照新措施，包括最快今年中推出俗稱車牌的電子車輛牌照，屆時紙本車輛牌照將不再印有屆滿日期，車主每年續牌後亦毋須更換新的紙本車輛牌照；同時，運輸署亦將推出可代替實體駕駛執照的電子駕駛執照（即俗稱人牌），最快今年底實施。有汽車業界代表歡迎新安排，但建議署方要「做足功課，唔好甩轆」，以免好事變壞事。

運輸署表示，最快今年中可推出電子車輛牌照，車主的牌照屆滿前，署方會透過電子聯絡方式發送電郵或短訊續牌提示予車主，運輸署亦會簡化申請續領牌照時需要遞交的證明文件，例如驗車紙、汽車保險等。

電子駕駛執照 最快年底實施 同時，運輸署亦會於今年底至明年初，推出可代替實體駕駛執照的電子駕駛執照，駕駛執照持有人完成身份認證程序後，可登入電子駕駛執照專屬流動應用程式。電子駕駛執照顯示的資料與實體執照相同，並附有加密二維碼，執法人員可通過流動裝置核實電子駕駛執照。推出新服務後，運輸署仍會繼續發出實體駕駛執照，駕駛者可選擇攜帶實體或電子駕駛執照。

此外，牌照事務處正推行駕駛執照相關服務的派籌輪候系統，除了現有的九龍牌照事務處，亦將派籌系統擴展至香港、觀塘及沙田牌照事務處，4間牌照事務處每個工作天合共設有980個籌號，持有籌號的申請人可掃描籌號上的二維碼，即時得知叫號的最新情況，毋須留在牌照事務處等候。運輸署助理署長（行政及牌照）郭惠英料辦證者輪候時間將由一至兩小時縮短至30分鐘。

運輸署又會於今年中推出名為「牌證易」的一站式網上電子牌照平台，以儀錶板方式顯示用戶資料，包括查看車輛及駕駛執照相關牌證的資料及屆滿日期、違例駕駛記分的紀錄、接收運輸署向車主及駕駛者發出的提示訊息等。運輸署亦正構建網上車輛登記號碼拍賣平台，初期會試行拍賣普通車輛登記號碼，每月舉行兩次拍賣，每次為期7日，最快今年底推出。

運輸署署長李頌恩指，政府公共服務平台「智方便」推出以來，截至去年底，運輸署已提升及推出25項網上服務，而透過「智方便」網上遞交的牌照申請數字亦由2021年的5萬宗，增至去年11月的超過18萬宗。

倡留實體服務 助不諳上網者 中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培歡迎運輸署的新安排，坦言現時車主要換證動輒需排隊一至兩小時，電子牌照服務並非新事物，內地及其他國家早已實施，香港電子化相對落後。不過，他亦寄語運輸署：「要樣樣嘢做好先推出」， 以免透過網站或程式申請時出現「塞車」，變相車主只是換地方排隊，廢時失事。他又建議當局不要一刀切，仍保留部分實體服務，方便不熟悉網上申請的車主仍可換證。鑑於近年網上詐騙增加，又建議運輸署在平台推出初期，須定期檢查是否出現假網站，以防車主因而上當受騙，繼而打擊車主使用信心。