露天茶座審批需19個月 每年逾40申請自動撤回

【本報訊】食環署負責各類食物業處所牌照申請，但審批費時卻令不少業者由滿懷希望準備營業，到心灰意冷乾脆撤回申請。以近年備受年輕消費者歡迎的露天茶座為例，目前這類牌照每年約有70至80多宗新申請，食環署審批時間約需19個月，然而，每年幾乎有40至50宗申請自動撤回，原因便是原本有心經營的人士等不下去。

立法會文件顯示，2020年食環署處理露天茶座的申請平均需時18個月，2022年同樣需要19個月。雖然每年均有70至80多宗新申請，但2020年有53宗申請被申請人撤銷及放棄，2022年同樣有44宗。

耗時太久 加重小企業成本 食環署解釋，撤銷及放棄申請的個案數目包括該年份及過往年份接獲者，即並非單一年份的數據，但撤回數字高至佔該年度新申請數字逾半，已反映不少飲食業者不堪牌照審理時間過久，過去亦有不少業者批評食環署審核的程序太繁複。他們亦曾申訴，店舖申領牌照耗時太久，會加重小企業成本。