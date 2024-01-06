審計踢爆 食署養懶蟲 巡查餐廳假大空

匯報表現出茅招 未達標自誇達標 食物環境衞生署處理新食物業牌照申請延遲、服務表現不濟遭審計報告狠批，立法會政府帳目委員會昨日再次召開公開聆訊，成員討論審計報告指食環署相關服務表現匯報未完全反映實況，如審計署審查50宗新食物業牌照申請及10宗新設置露天座位的許可申請，發現衡量該署服務表現的部分準則不達標，惟食環署卻在《管制人員報告》或網站匯報為百分百達標。食環署「死撐」或存在未理解指標兼有手民之誤，又承認向審計署的解說未必清楚。議員指審計報告揭示食環署出現懷疑失實或搬龍門情況不理想，對回應感失望，批評是「口講口賠」，促當局責成嚴肅處理。

食環署處理食物業處所發牌申請個案常有拖延現象，新一份審計報告披露，該署審查了50宗2021及2022年收到、處理時間偏長的個案，發現30宗食肆牌照申請中，食環署向其他政策局或部門作出首次轉介共89次，當中28次（31%）所用時間超過3個工作天內轉介之限；另外20宗非食肆牌照申請則涉及43次轉介，當中15次（35%）有延遲，整體平均延遲19個工作天，曾有部門無收到署方轉介。而2018年起計5年間，「申請審查小組會議」預定開會近9,000次，結果僅有不足1%的會議如期召開。

質疑有失實 議員促嚴肅處理 立法會政府帳目委員會昨日聆訊時，議員簡慧敏認為食環署表現疑有失實或搬龍門的情況，實屬不理想，促請當局責成嚴肅處理。會計界議員黃俊碩則關注，食環署在識別無牌食物處所後，把個案轉交分區環境衞生辦事處跟進，並在去年6月、7月分別作出檢控，惟審計報告卻指截至2023年8月都沒有報告顯示署方曾將個案轉介至分區環衞辦，希望了解箇中因由。

對於議員質疑，環境及生態局局長謝展寰指當局十分重視有關問題，會確保《管制人員報告》資料準確，食環署會作深入調查，若發現有人蓄意犯錯，必會有紀律行動。

食署稱手民之誤 會加強培訓 食環署署長楊碧筠則稱正全面檢視及覆檢中，因涉及個案及人員眾多需時處理。她指綜合觀察發現，問題或出於人員未全面掌握及理解指標，以為大致完成工作便達標，又或有手民之誤、記錄不齊全等，希望透過新的電腦系統處理，確保程序等資料準確無誤；日後會加強員工培訓、內部指引及不同層面的監察。

該署又指當一名申請人申請食物處所牌照時，牌照辦事處會同步知會各區環衞辦，把相關申請納入監察範圍中，因此有關處所是否無牌經營或是否涉違規，並非由牌照辦主動查核再告知環衞辦，而是兩個辦事處同步進行各自之工作，若發現有違規情況，環衞辦會作出檢控。她又指，為加強兩個辦事處間的溝通，署方有設立內部指引，如牌照辦在巡查過程中發現違規，會即時通知環衞辦跟進，惟強調不論是否有轉介，均不會影響環衞辦的監察及檢控行動。

工作欠協調 官員認解釋不清 黃俊碩進一步質疑，環衞辦隸屬食環署，若內容工作不協調，為何無向審計署解釋？楊碧筠承認當時向審計署的解釋或不太清楚，導致出現目前的情況。當時負責與審計署聯絡的食環署高級總監（衞生）溫智舜表示，當時反映情況後，審計署認為牌照組人員都應該要將違規個案再轉介至環衞辦。黃對署方的回應感失望，表示若署方認為審計署的建議或說法不合適，應將有關安排清楚列明於審計報告中並提出意見。

審計署署長林智遠則回應指，按照正常程序在正式文件公布前，報告最少兩次交給相關部門檢視，部門認為沒有問題才會公布，「同埋口頭佢哋可能講到天花龍鳳，我唔知，但實際上有冇文件先係重要」，強調署方是沒有看到有文件。