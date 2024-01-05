龍七公：結合高效市場 推進城市發展

筆者上月率領立法會發展事務委員會代表團訪問上海，考察當地的城市規劃及管理、海濱和河濱建設、舊區更新與歷史建築保育，以及出現天災時的預警及救急工作。上周分享了上海市當局如何善用創新科技和大數據，來完善其日常管理和應急救災工作，今次再談談當地如何將高效市場與有為政府更好結合，在有限的公共資源下持續推進各方面的城市發展。

香港的紀律部隊與救護人員訓練有素，表現專業，但總體人數和資源始終有限，在發生類似「山竹」及世紀黑雨等大型災害，全港多區同時爆發災情時，應變及處理人手難以足夠。尤其在支援、善後，需要大規模遷移及安置受災市民方面，香港的經驗較少，網絡較窄，整體動員能力亦較弱。

特區政府近年先後引入「極端情況」和「全政府動員」制度，設立地區關愛隊及多個跨部門協調機制，有助增強香港應對極端天氣常態化的能力，但主要仍是依賴政府及公務員系統。事實上，香港每次出現大型天災，都有大量善心企業和團體，自發提供物資、器材和人手等協助，但政府的統籌協調有很大改善空間，往往出現各自為政問題，削弱了救援的效率和成本效益。內地城市強調「搶險救急體系」，雖然也是官方主導，但企業與民間組織也扮演重要角色。政府掌握一旦有災情時可聯絡哪些負責人，利用大數據迅速調動和更新人手、資源情況及有需要支援的地區，將災害造成的民生及經濟損失減至最低。

除了應急救災，內地在新區發展與舊區更新方面，也善用了企業的力量和市場的智慧。以海濱、河濱的規劃及建設為例，香港大多是由政府一手包辦，包括用途、設計及批租條款等一早定死，當經濟及社會情況有所轉變，政府及相關租戶或營運者，要花費大量時間和資源，才能更改既定的地契、租約或規劃用途，缺乏彈性。

香港海濱用地的使用和管理亦甚僵化，缺乏創意和商業市場觸覺，未能地盡其用及充分發揮旅遊和經濟效益。上海市的海濱及河濱規劃，給予相關企業一定彈性及話語權，可因應實際情況向政府提出不同建議，亦容許有較多商業元素，而非單純的休憩用途。

應促進公私營合作 舊區更新方面，隨着內地民眾普遍收入上升，保育意識提高，不少內地大城市都同香港一樣，在拆遷舊區時面對的困難與補償成本大增。在香港，有人提議調整市建局的「同區7年樓齡」補償機制，引起社會爭議。在內地，則更多探討以共同發展模式推動舊區重建，以降低政府單一發展面對的短期財政壓力和風險，同時讓受影響的居民及商戶，有機會分享到重建後的經濟成果，換取其支持拆遷。

香港奉行資本主義，但近年在善用市場力量方面未有與時並進，在促進公私營合作方面成效有欠理想，實有必要檢討和優化。