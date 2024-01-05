笑看天下：學生自殺 黑夜無盡頭

學童自殺是個「老生常談」的問題，兒童死亡個案檢討委員會曾分析2016年至2018年發生嘅259宗兒童（18歲以下）死亡個案，100宗死於非自然因素，當中59宗涉及自殺。衞生署亦就學生自殺做調查，日前公開數據，經分析2022/23學年共33萬名學生嘅問卷評估後，推算曾計劃自殺嘅學生人數約9,240人。

學生自殺嘅因素有很多，有學者指出，受新冠疫情影響，青少年孤單感會日益增強；有社工表示，疫後學生需要重新適應社交生活，追趕成績壓力亦較大，有學生甚至抗拒上學。事實上，談論學生自殺，原因千頭百緒，有無限可能。教育局嘅價值觀教育儘管加入如「孝親、團結、仁愛」等觀念，又強調「家國情懷、傳統文化」，可惜對於一個十多歲嘅青少年，呢方面都較為「形而上」而且甚為抽象，未能從青少年嘅真實生活入手而顯得「紙上談兵」，就是「隔」。

法國文豪雨果說過：「最黑的夜也會結束，太陽終將升起。」然而，老朽看過一個心理學非常著名的研究：科學家將狗兒關在通電嘅牢籠裏，只要小狗試着掙脫闖出去，就會遭到電擊。多次嘗試之後，狗狗漸學習到不論多努力，都只會帶來痛苦，於是，即使籠門直接打開，也不再通電，狗狗依然趴在地上；這是心理學著名的「習得無助感」。現今的香港學生，也許有太多「努力也冇用」嘅情緒，若然又冇家長「愛的關懷」、學校老師及時悉心輔助和社會嘅正能量，好易就想「死」。要言之，他們深感黑夜永無盡頭！