冰鑑春秋：加入羅馬規約以避戰？

英國《衞報》報道，台灣正尋求加入國際刑事法院《羅馬規約》，以作為加入國際司法體系，並且反制大陸可能武力統一的手段。2002年國際刑事法院根據《羅馬規約》設立，聚焦於4項核心國際犯罪：種族滅絕、危害人類、戰爭罪和侵略罪。去年3月，國際刑事法院即以俄羅斯強迫遷移烏克蘭兒童，向俄總統普京發布逮捕令。

《衞報》認為，只要台灣能加入國際刑事法院，一旦北京下令對台實施戰爭行為或涉戰爭罪，法院將可依據國際法調查，並發布逮捕令。支持者認為，這將有助於嚇阻大陸併吞台灣的意圖，有助於穩定台海形勢。為此，《衞報》訪問了台灣3個主要政黨的意見，其中民進黨與民眾黨都表示樂見台灣加入，至於國民黨，則從頭到尾已讀不回，對此事沒有任何評論。看似民進黨與民眾黨比較積極想讓台灣進入國際司法體系，國民黨則趨於消極，然而只要稍微了解實情，就知道國民黨的態度才是正確的，因為這根本就是一場美麗的幻想。

首先，台灣並非聯合國會員國，此前沒有非會員國加入《羅馬規約》的前例。其次，許多國家不是簽署後撤回，如美國與俄羅斯，就是簽署完國內沒有批准，而大陸根本連簽都沒簽！世界前三強都不甩的規約，請問到底有甚麼作用？

據聞台灣政府傾向比照烏克蘭與巴勒斯坦模式，自行接受國際刑事法院就台灣領土議題的管轄，但烏克蘭與巴勒斯坦都沒能因此逃脫戰爭的厄運，《羅馬規約》顯然沒有發揮護身符的功能。

更重要的是，國際刑事法院早就已經喪失公信力，對普京通緝無人理會，對內塔尼亞胡的暴行卻視而不見，期待加入《羅馬規約》來維持台海現狀，恐怕只是自欺欺人的選舉宣傳吧？