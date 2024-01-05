筆下風雲：擴大戰線 拖美落水

踏入2024年，以巴戰爭仍然持續。以色列國防軍日前公布，去年10月27日至12月31日期間，共有172名官兵在加薩陣亡，其中29人因友軍誤傷或其他意外致死。另有937名以軍受傷，當中211人重傷。

以色列政府一直鮮少公開以軍死傷人數，但隨着國內外對其濫殺無辜，以及人質被誤殺的不滿愈演愈烈，不得不「開誠布公」。從上述數字看到，不少以軍死於「自己友」之下，可見他們亂開殺戒已慣了手勢。當然，公開死傷數字也是直接告訴公眾，以軍遭受哈馬斯重創，為加薩的屠殺行為增加合理性。與此同時，也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）侵襲紅海商船成為常態，對以色列以至整個歐美航運打擊巨大，美國不得不糾集盟友護航，事件發展下去，勢令美國更難抽身。雪上加霜的是，哈馬斯政治局副主席阿魯里在黎巴嫩遇襲身亡，哈馬斯及黎巴嫩均直指是以色列施襲。上述地區屬黎巴嫩真主黨控制範圍，以色列「太歲頭上動土」，擺明無懼報復，甚至有意將戰事升級。

眾所周知，真主黨背後有伊朗支持，現在各方都不欲直接介入以巴戰爭，原因在於忌憚美國，但透過真主黨、胡塞武裝等一干「代理人」跟以色列對抗，卻是成本最低、效益最大之策。以色列今次疑藉無人機直接在真主黨勢力範圍內擊殺哈馬斯領袖，一旦激起伊朗全面介入，美國勢必被拖落水，這也是以色列最樂見。只要美國直接參戰，戰爭勢必曠日持久，內塔尼亞胡不僅可藉戰時狀態延續執政，清空並永久佔領加薩更是指日可待。美國也不是傻的，已有不具名的白宮官員向美媒放風，以色列要對今次事件負全責，反映美國也懼怕中東局勢失控，再次身陷泥沼之中。