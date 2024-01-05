強詞有理：北韓有底氣

北韓是最令美國頭疼的國家，不管老美如何威逼恐嚇，統統不奏效，勸又勸不了，打又打不得，充其量只能擺擺姿態，拉上日本和南韓搞一些花拳繡腿的聯合軍演。北韓當局早已看穿美霸色厲內荏的本質，根本不為所動，你有你軍演，我有我射導彈。早前成功發射一枚洲際導彈，射程可達14,000公里，將北韓火箭軍的威懾力推向巔峰，對美國本土構成直接威脅，也間接紓緩中國和俄羅斯的戰略壓力。

難怪北韓領袖金正恩底氣十足，在除夕夜公開宣示，若美國及南韓選擇軍事對抗尋釁挑事，朝方將動用全部手段及潛力，毀滅性打擊敵軍並徹底殲滅。反觀南韓總統尹錫悅新年致詞有氣無力，一味強調升級美韓延伸威懾機制，從源頭上封鎖北韓核彈威脅。說穿了，南韓當局無非拉大旗作虎皮，一心寄望美國保護，怕只怕戰爭一起，核彈臨頭，誰也保護不了誰。

北韓的底氣和信心來自不斷完善的核彈和導彈技術，最近還成功發射一顆軍事偵察衞星，今年計劃再增添3顆，有如在太空中安裝了幾雙眼睛，將美日韓軍事動態盡收眼底。正因為北韓發射導彈的頻率和數量明顯增加，技術水平也不斷提升，美韓才不敢輕舉妄動。

西方媒體說，北韓每次發射導彈和衞星都是對聯合國安理會決議的漠視，其實漠視聯合國安理會的國家多的是，美國和以色列更是從來沒有將聯合國放在眼裏。以色列早就擁有核彈，為何從來沒有受到質疑和譴責？

歸根究柢，朝鮮半島局勢持續惡化，美國正是罪魁禍首，若非它一直採取敵視北韓的政策，不斷在半島興風作浪，隔三差五舉行軍演，還把航母、核潛艇和戰略轟炸機都開到半島，北韓不會有如此強烈的危機感，發展核武和導彈只是為了自保。當年利比亞卡達菲政權就是因為放棄發展核武，所以導致國破人亡，北韓當然不想重蹈覆轍，擁核自保是面對惡劣生存環境的唯一選擇。真理只在大炮射程之內，過去如是，現在如是，將來亦如是，金正恩比任何人更清楚這一點。

所以說，西方一味譴責北韓試射導彈，可謂本末倒置。與其揚湯止沸，不如釜底抽薪，只要美國停止挑釁，半島局勢即可紓緩，難道西方不明白這個道理？不是不明白，只是詐傻扮懵而已。傲慢與偏見，導致西方對任何事情都持雙重標準。