龍吟虎嘯：美情報線公知線慘敗

這些年美國對華博弈有兩條戰線輸得很慘，一是情報戰線，中情局在中國苦心經營的高層次間諜網被瓦解，20多名間諜被處決和監禁，令美方對中方領導人及核心圈子的了解有限，難以窺探大陸就台灣等關鍵安全問題的秘密商議，中情局至今無法重建在華的情報網。

二是美國在中國上層建築領域、意識形態、媒體、教育、思想文化戰線，苦心經營培養的一大批親美、親西方的所謂「公共知識分子」已經噤若寒蟬，再不敢公然販賣、鼓吹美西方顛覆中國政權、中國文化、中共革命史、奮鬥史的歪理邪說，無法為美西方大做輿論，充當美西方對華「和平演變」、「顏色革命」、「製造動亂」的幫兇。在這樣的氛圍下，美西方要想在政府、知識文化教育界吸納他們的吹鼓手和代理人，已十分困難。

美國上述兩條戰線受重挫，不能不大大削弱在對華博弈時的力度。中國改革開放幾十年國門洞開，外國勢力湧入，中國人員走出去，政治、經濟、商業、科技、文化、教育的交流寬鬆頻密，為美國在華建立間諜網、發展情報人員創造前所未有的有利條件。其實經過幾十年尖銳複雜、方方面面的殘酷鬥爭，中共具防特防諜的豐富經驗，然而改革開放初始，放鬆了警惕，也缺乏現代諜戰的認知，讓美國、外部勢力鑽了空子。改革開放中，不少官員腐敗，而腐敗的官員最容易被外國間諜組織拉下水。與此同時，面對改革開放大潮，反諜意識、國安意識及相關舉措、法律和宣傳教育長期嚴重不足，漏洞很大。

比美國在華建立間諜網、危害國安更加洪水猛獸的，是美國對中國意識形態、思想文化、國情國史認知的「攻心和洗腦」，造就了一批崇洋媚外、數典忘祖，否定中國歷史文化、否定中共革命史的公知。他們對黨政部門、民間百姓影響極大，他們是美西方攻破中國堡壘的內部力量、側應力量，他們直接影響中國的政治安全！