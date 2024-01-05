坦言集：歐盟潰敗

同事從東歐探訪家人回來，告知當地與中歐的民生物價大漲，人民生活壓力巨大。這似乎與歐盟公布的通脹下降情況不相同，卻與歐盟經濟衰落的總體現象脗合。

歐洲經濟自2008年金融海嘯和歐債危機之後復原緩慢，經濟情況大不如前。新冠疫情打擊之後，又到烏克蘭戰爭，被美國拖下水公開地支付了上千億美元的資助，而不公開的軍火器械、僱傭兵、特種部隊和其他資助，亦相等於上千億美元，對疲弱的歐洲經濟是雪上加霜。更不幸的是，美國乘機切斷歐盟與俄羅斯的石油、天然氣低成本供應，大大加重歐洲經濟與生活成本的壓力，進一步阻礙歐洲經濟復甦。歐洲幸運，2022年冬天轉暖，2023年冬天亦不寒冷，歐洲依靠美國等高價油氣沒有構成更大的打擊。可是戰爭不斷，歐盟的戰爭貢獻還在增加，經濟境況便沒法扭轉。

然而，禍事重疊而來，以巴之戰開始，紅海航道受襲擊而瀕於中斷，歐洲與亞非航運大受阻礙。而以巴之戰未能速戰速決，以色列政府宣告戰爭要持續多月，且形勢變化，戰爭擴大的機會不小。以軍四處出擊，伊朗大有可能被迫參戰，而參戰的什葉派武裝說各個組織都自主作戰，意即伊朗未必可要求各武裝與之同步應對以色列的挑釁，也即是說伊朗可參戰，若伊朗不參戰，亦不會阻止其他武裝參戰。言下之意，以色列與美國便面對各武裝與伊朗不同的政治考慮的參戰。

伊朗與各武裝可以用不同方式參戰，以色列與美國不可能用政治方法迫使伊朗不參戰，並以伊朗迫使各武裝停戰。以巴之戰未必演變為伊朗參戰，但各武裝參戰無法阻止，以巴之戰便成為什葉派武裝與以色列、美國軍隊之戰。伊朗既可脫身，與此同時突出以巴之戰的不對稱性質，把國際輿論更推往支持巴勒斯坦，反對以色列的種族清洗。伊朗不直接參戰，卻仍是各武裝的最大後盾，對美以構成威脅。這是伊朗採用美國慣用的代理人戰：不對稱的性質如阿富汗，不會即時決勝，戰爭可以曠日持久，用經濟和政治壓倒以色列與美國。

這樣的形勢底下，作為牽連的第三者，受損最大，損人損己。因戰爭的風險和對航運的打擊，使歐盟經濟百上加斤，通脹與衰退同時惡化，烏克蘭戰爭到以巴之戰，便把歐洲的經濟政治社會打垮了。