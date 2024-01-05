張祺忠殺妻案上訴 下月處理

【本報訊】香港大學機械工程系前副教授張祺忠，涉於2018年以電線箍頸殺死妻子，再把屍體藏於行李篋內。張於2020年經審訊後被裁定謀殺罪成並判囚終身，張不服定罪向上訴庭提出上訴，上訴庭原定昨日處理張的上訴。不過因代表張的資深大律師夏偉志身體不適未能到庭，上訴庭將案押後至2月2日再處理，並表明屆時即使夏偉志仍然抱恙，上訴庭亦會繼續處理本案。

質疑原審法官犯錯 59歲上訴人張祺忠，被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺其妻子陳慧文（當時53歲）。據庭上披露，現時上訴一方的理據主要是，原審法官引導陪審團，有關上訴人因精神失常殺害死者而減低罪責一事的指引，是否有錯，及應如何考慮專家證人有關上訴人精神嚴重受損之證供。

據原審時控方指稱，上訴人因金錢糾紛殺害死者；辯方則指，上訴人長期受死者語言暴力的心理虐待，案發時亦患有嚴重抑鬱症，對其精神嚴重損害至減輕判斷力及自控力。辯方又指上訴人當日在被挑釁下，拿起地下的電線箍着死者頸終令其死亡。案件編號：CACC 213/2020