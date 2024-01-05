公路的士急切線被撞翻

【本報訊】社交網昨日流傳一段「車Cam」影片，顯示於2023年12月23中午時分，一輛私家車沿粉嶺公路快線往九龍方向行駛，當時前方中線有一輛泥頭車行駛。此時，一輛的士由後方駛至，在將近撞向泥頭車車尾時，的哥慌忙扭軚切向快線，惟當時與私家車距離已十分接近，私家車司機懷疑收掣不及，撞向的士右邊車尾。

網民截圖 疑的哥正用手機 的士被撞後失控擺尾，繼而撼向路邊石壆並打橫翻滾，私家車餘勢未盡把的士推前，「車Cam」畫面繼而天旋地轉，片段至此結束。網民看畢影片後均不齒的哥駕駛態度，認為他突然由中線切入簡直「靠害」，更有人展示截圖稱的士司機當時懷疑使用手提電話，惟有關畫質較低，實質意外原因仍有待調查。

據了解，當日中午12時40分，的士尾隨泥頭車沿粉嶺公路中線往九龍方向行駛，私家車則沿快線行駛。至粉嶺游泳池對開，的士切入快線時，失控與私家車及泥頭車相撞，姓徐（72歲）的哥頭部及頸部受傷送院，姓陳（46歲）私家車及姓李（51歲）泥頭車司機則沒有受傷。