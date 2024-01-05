糾黨毆女童拍裸照 17歲女認襲擊禁錮

准保釋候判 同案9被告7‧22受審 10名青年男女涉聲稱一名14歲女童偷取了他們其中一人的鑽石頸鏈，要挾女童賠償一萬元，並毆打及禁錮該女童，女童其後更被帶到女廁遭拍下裸照。10人當中被指有協助拍裸照的17歲少女，昨於區院承認襲擊及非法禁錮共兩罪，法官把案件押後至今年7月23日再訊。因女事主將於7月才回港，屆時再商討是否提取事主的心理創傷報告，期間被告獲准保釋。法官指案發地點附近有法院，對面更為警署，批評涉事者「目中無法」。

以L.Y.作代號的17歲女被告，被控於2022年4月18日與另外9人在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊14歲的Ｘ；於同日將Ｘ非法及損害性地禁錮，並在違反她意願下將她羈留。L.Y原另被控一項勒索罪則獲於法庭存檔。同案另有年齡介乎15至21歲的5男4女被告，他們的案件將於7月22日開審。辯方求情指被告案發時正就讀中三，因面對校園欺凌而輟學，並誤交損友加入是次欺凌事件。

指受害人偷值萬元鑽石頸鏈 案情指，Ｘ於2022年4月17日晚應邀前往馬頭圍邨水仙樓休憩處，該處共有5男5女，當中包括本案被告，Ｘ不認識該被告及另一人，其餘8人她均認識。該些男女沒收了Ｘ的手機及身份證，及後眾人開始毆打Ｘ，包括掌摑、拳打腹部及手㬹打背等。本案被告亦曾用右手掌摑Ｘ面頰10多次，直至一名女子叫停，該女子指稱Ｘ偷取了其價值一萬元的鑽石頸鏈要求Ｘ賠償，Ｘ否認。

眾人帶Ｘ往天光道網球場旁女廁，被告與另一人把Ｘ帶進廁格，為Ｘ拍攝裸照以威脅她。Ｘ在不情願下脫光衣服被拍裸照。直至凌晨2時雖然Ｘ否認偷竊，但稱需時籌錢。Ｘ返家被叔叔發現其身上有傷，直至4月底Ｘ問叔叔借錢，詢問下終揭發事件，家人報案。被告於被捕及警誡下否認有拍攝Ｘ裸照，她稱只是站在旁邊拿着衣服，及後收到裸照也將之刪除。案件編號：DCCC 915/2022