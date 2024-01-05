方仲賢偕母遛狗 與夫婦涉毆鬥同被捕

【本報訊】有女網民於元旦日在社交網貼文，上載其受傷照片及被襲影片，指「昨晚（2023年12月31日）這個女人話我啲大狗會發癲咬人，於是就過去問佢：『我哋只係行過，邊忽咬到你？』」女網民又聲稱，「為保障自己舉機拍片，那男人就開始郁手，而且大力踢邊牧BB一腳」。女網民又謂，「第二條片我引佢去另一邊，佢兩公婆圍住我打，所以就畀佢打到入醫院，個女人趁佢老公打我，不停扯頭髮，兩公婆一齊打我」。

從第一條片可見事發於沙田九肚山麗坪路38號對開，女網民及其男親友與涉事夫婦爭執，片尾見到紅衣男子突然用手拍打鏡頭，以阻止拍攝。第二條片一開始，即見到黑衣女子拉扯着白衣女網民，大叫「唔好指我啊，你做乜指我啫。」紅衣男亦加入拉扯，捉住女網民的手，將對方推往屋苑保安更亭牆角。紅衣男更起飛腳踢向正在拍片女網民的男親友，女網民從後拉扯紅衣男，試圖解圍，但紅衣男立刻轉身，用手叉着女網民的頸部，再次將她推向牆角，女網民則連番叫救命。

女片主遭男子叉頸推向牆角 執法部門指，除夕（31日）晚11時07分，一名何姓女子（47歲）與其姓方（26歲）的兒子，在麗坪路38號放狗時，因使用道路問題與另一對姓黎（64歲）及姓馬（66歲）的夫婦爭執及動粗，4人涉嫌在公眾地方打架被捕。何報稱頸、手及頭受傷，方則手指受傷；黎男與馬婦分別流鼻血、手指、腰及雙手受傷，各人俱送院治療。據悉，被捕母子為浸會大學學生會前會長方仲賢及其母親。