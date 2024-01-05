未綁好狗帶害死犬 狗癡跳樓共赴黃泉

留短訊1.3萬現金 託友照顧中風父親 黃大仙一名愛狗成癡的90後男子，上月遛狗時疑因未有替愛犬綁好狗帶，導致牠遭車輛撞斃。此後他悲痛逾恒，一直自責未盡主人本分，更疑在愧疚下萌生死念，決意「人隨狗去」。昨日上午，事主在社交平台及以通訊軟件留下遺言後，從他營商的新蒲崗工廈一躍而下，送院後傷重不治。事主友人得知訊息已經太遲，對悲劇不勝唏噓，表明會遵從事主遺願，代其照顧患病父親。

昨日下午2時許，執法部門接獲報案，指一名男子重創昏迷，倒臥在新蒲崗五芳街27至29號永濟工業大廈對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報趕至，即場替事主急救並由救護車送院搶救，惜最後被證實傷重不治。執法人員經初步調查後，懷疑姓馮（30歲）事主由工廈10樓躍下輕生，其死因有待驗屍後確定。

據了解，死者家住黃大仙東頭邨，在上址工廈經營派對房間逾5年，其生意穩定，相信並無財務壓力。至於報案人阿樂是馮男的朋友，惟雙方不算太熟，只因大家均是愛狗之人，故此較為投契。據阿樂透露，去年12月17日，事主攜愛犬返回工廈期間，疑因沒有繫好狗繩，導致其芝娃娃愛犬「朱古力」衝出馬路遭車撞斃，他對此深感自責。

「係我唔好 搞到你畀車撞死」 至昨日早上10時許，事主發送死亡訊息予阿樂，表示「我地（哋）下世有緣再見啦……我去陪『朱古力』啦」，又指自己在工廈門口的信箱留下逾1.3萬元現金，再三懇求「唯一一個當我係朋友」的阿樂，以後能夠代為照顧其中風的父親。阿樂閱畢訊息後大吃一驚，曾經嘗試詢問情況，但未獲任何回應，他連忙趕往工廈查看並揭發悲劇。儘管阿樂與馮父素未謀面，但他認為與馮男相識一場，既然對方委以重任，日後會抽時間前往探望。

另外，事主的個人社交平台帳號正是以「朱古力」作個人頭像，昨日早上9時半，他在社交平台發出最後一則貼文，附上大量「朱古力」的生活照，以及兩張相信是寵物葬禮的圖片，攝下「朱古力」安詳躺下，內文則寫道：「Bb我真係好掛住你 係我唔好 沒好好睇住你 搞到你卑（畀）車撞死左（咗） 下一世 可唔可以再陪過我 我一定要好好照顧你 原諒我養你甘（咁）多年都沒同你合照過一張相 對唔住 我會黎（嚟）陪你的」，哀傷之情溢於言表，似乎已暗示有輕生之念。

而與事主相識10多年、「由細玩到大」的朋友林先生，驚悉變故後上門探訪馮父，並且協助處理身後事。林表示，馮父年約70多歲，已離婚，他約數年前中風，所幸對行動能力影響不大，基本生活仍能自理，但兩父子相依為命，家庭經濟頗為緊絀，而事主偶爾會賭波，據悉亦輸多嬴少而略有欠債。他慨嘆，馮男飼養「朱古力」約9年，人犬感情深厚，「朱古力」出事後，馮男非常自責，為此傷心痛哭，至數日前替「朱古力」火葬，可能再次刺激到馮男，一時想不開而做出傻事。

林又指，前日仍與事主聯絡，當時無察覺他有任何異狀，詎料昨日便發生悲劇，形容「所有嘢都好突然」。據他所知，馮家無領取綜援，林除了盡力安慰馮父，同時亦苦於「後事都無錢搞」，希望社福機構能夠伸出援手。