1‧8玩具展 九龍灣車廠模型成焦點

【本報訊】玩具迷可能要「大出血」了！香港玩具展將於下周一起，一連4日（8至11日）在灣仔會展舉行，今屆增設「收藏玩具」展區，展示兩米高的鹹蛋超人模型、1:250的九巴九龍灣車廠模型等。有參展商預料在全面通關帶動下，訂單、銷售有望按年升一倍。今屆玩具展以「創新玩意：玩轉古今未來」為主題，連同其他兩個展覽，共吸引來自35個國家及地區、超過2,600家展商，展示各種智能玩具、優質嬰兒產品和創意文具。

適逢玩具展踏入第50屆，主辦的香港貿發局新設「綠色玩具」專區；在「大童世界」展區加入全新「收藏玩具」區，前者展示物料及設計。

後者則邀請香港品牌玩具協會設立展團，推廣香港的創新產業，玩具品牌和具收藏價值的玩具。屆時，展廳門口將展示兩米高的鹹蛋超人以及1.5米高的香港重機模型，供入場人士觀賞及打卡留念。展區亦會展出寓教育於玩樂的智能互動機械人、人氣動畫系列《超時空戰神》變形戰鬥機合金模型等。

Threezerohk行政總裁郭子聰相信通關後，海外賣家會來港找尋新的合作機會，有望增加今年整體的訂單量，銷售或能按年升一倍，甚至回復疫前的80%生意。

同場辦嬰兒用品展 除了玩具展，貿發局在同場舉辦香港嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展，將展出帶音樂燈光的多功能嬰兒學行車、能夠自動調節溫度的兒童汽車座椅，或保護聽力和主動降噪功能的多功能耳機、用作製作精緻擺設的環氧樹脂套裝等。