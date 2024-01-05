月底會展寵物節 貓狗魚龜爭妍

【本報訊】「香港寵物節2024」與「樂活博覽×優質天然健康產品博覽2024」將分別於本月25至28日及26至28日在香港會議展覽中心舉行，今年寵物節屬歷來規模最大、展位最多，期望可以吸引30萬人流留港消費，亦會舉行多場活動，包括貓狗選美比賽等。

辦犬種冠軍展 鬥魚賽 被喻為「寵物界工展會」的香港寵物節，除可讓市民攜帶寵物一同入場購物外，博覽設有各種寵物主題的展區及多項活動舉行，包括「寵愛王國2024年CKUHK全犬種冠軍狗展」及「CFA MEOW 賀新禧冠軍貓展2024」，後者為歷屆香港寵物節最大規模的貓隻比賽，12環賽事分兩天進行，來自香港、美國、芬蘭及日本共12位資深評判，可以一次欣賞超過20多個貓品種合共120多隻貓貓。

今年寵物節更首度舉辦全港首個IBC國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」，近600條鬥魚展示美態。以及兩棲及爬蟲協會20周年活動「慈善龜龜爬行大賽」和「非洲爬行動物展覽」等活動，而展會新設的「寵愛藝術天地」展示17個不同風格藝術家的作品，共可欣賞到37幅與寵物相關畫作。

展覽集團主席王學譜指，香港寵物節已經舉行18年，今年是通關後首個香港寵物節，今年規模有逾200個展商、逾650個展位，期望可以吸引30萬人流留港消費。隨着香港寵物市場的不斷發展和成熟，相應的消費金額也呈現持續上升的趨勢，行業充滿龐大商機。