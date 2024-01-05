東呼即應：單車手撼爆玻璃 頭盔護己倒地即起

【本報訊】《東呼即應》留意到網上近日熱傳的片段，顯示一名單車手尾隨的士騎行，期間懷疑紅燈亮時收掣不及，頭部猛撼的士車尾，致車尾擋風玻璃碎裂，幸好單車手有佩戴頭盔，事後並沒大礙，有網民就大讚單車頭盔質素佳。《東呼》認為，若廠商也推出針對遠足人士的防護裝備，誤踩捕獸器時也可能不用害怕。

社交平台流傳一段車Cam影片，拍攝到一輛紅色的士沿東涌達東路行駛，有一輛單車尾隨，當的士駛至富東廣場對開一個燈位時，交通燈號剛好轉成紅燈，尾隨車手懷疑未有留神，在紅燈前收掣不及，先撞的士車尾，然後頭部再硬撼後擋風玻璃，一聲巨響，的士車尾窗頓時碎裂，玻璃散落一地。

幸好從片段所見，並沒有人受傷，而車手又有佩戴頭盔，未見大礙，隨即起身，並將單車扶正及擺放在馬路旁鐵欄位置，影片自此結束。有網民大讚單車頭盔質素佳，有網民則指單車友跟車太貼，建議他留意前車動靜及路面情況。

可針對遠足推防護裝備 《東呼即應》忽發奇想，該名單車友所佩戴的單車頭盔，看起來好像相當耐撞，如果廠商也推出針對遠足人士的防護裝備，會不會誤踩捕獸器也不用害怕。