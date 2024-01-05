垃圾徵費首半年 照檢控亂拋垃圾

【本報訊】垃圾徵費將於今年4月1日實施，近日多個物業管理團體反映很多準備工作沒做妥，與大廈業戶就垃圾處理及垃圾袋費用攤分亦存異議，由於農曆新年將至，市民丟垃圾高峰期亦至，管理業者都感頭大。環保署昨晚發出新聞稿，澄清坊間有指垃圾徵費實施後首6個月是「適應期」，政府不會對亂拋垃圾作出檢控，環保署斥此說不實，強調任何時候政府都絕對不會容忍亂丟垃圾，會如常執法及按法例懲處。

至於農曆新年將至，一般家庭都會打掃家居，政府會全力配合加強人手安排，稍後會公布詳情。環保署又鼓勵市民大掃除清理垃圾時，妥善分類可回收物及廢物。可在垃圾收集站和「綠在區區」各設施的開放時間內，把垃圾和回收物交到這些收集點，這樣對公共衞生和促進資源循環大有幫助，市民在「綠在區區」的開放時間進行回收亦可賺取「綠綠賞」積分。

物管公司將自行裝好違規垃圾 另外，物業管理業監管局調查發現近九成的物業管理公司，仍未與業主就處理違規垃圾的安排及費用等達成共識。香港物業管理公司協會前會長陳志球昨早在一個電台節目表示，物管公司不會透過收取管理費向住戶派發指定垃圾袋，否則將違背「污染者自付」的政策原意。業界正試驗指定垃圾袋的質素，暫時效果理想。

陳又預計，垃圾徵費推行初期，市民未必習慣使用指定垃圾袋，惟物管公司及清潔公司不可能查找違規的住戶。執行上，物管公司會購買較大的指定垃圾袋，裝好違規垃圾，以符合法例要求。