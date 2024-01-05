東區區議會大會 無官員出席

【本報訊】過往區議會大會一般都會安排政府官員出席，東區區議會昨日舉行首次會議，首次便打破「慣例」，大會全程沒有政府部門出席回應議員關注和提問，會上的所有問題均由身兼民政事務專員的區議會主席陳尚文代為回應，包括渠務、清潔問題等。

主席指「以後一定會有」 陳尚文會後向傳媒解釋指，沒有官員列席僅屬首次會議安排，因會議上只討論程序問題，承諾「以後一定會有」，各委員會會議亦一定會有政府部門出席。區議員植潔玲認為是次會議討論內容不算太深入，議程圍繞未來工作事項，相信日後的委員會進行更深入討論時會有官員出席，又指若無官員出席「我哋一定會嘈」。

今屆區議會由民政專員代替民選區議員擔任主席，曾任多屆區議員的洪連杉認為民政專員兼任主席可在資源上作更好的整合，可凝聚政府部門與持份者，相信民政專員（DO）在推動議題的能力會更好。至於有否壞處，洪則指今次僅第一次開會，要等一段時間才知道。

此外，過往區議會主席在官員未有回應區議員提問時，主席均會幫忙協調及跟進，被問到在區議會主席變成政府官員的情況下，會否憂慮無法起到同樣作用，洪對此不感憂慮，指今屆區議員和主席工作都十分清晰，如果官員「求求其其」，「議員唔會放過佢，DO都唔會放過佢」。