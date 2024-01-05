YouTube影片販淫賣賤 警網罪科跟進不容敷衍

色情暴力教壞細路 本報致函檢舉投訴 美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量有問題影片，色情、暴力、血腥的影片，從未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）上月21日就以上多個問題分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，提出6大質詢。繼電影、報刊及物品管理辦事處於上月27日回覆東方後，東方昨日接獲警方回覆，指事件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

東方去年4月去信政府部門後，問題仍未改善，近期又發現有人巧立名目，將涉及女性陰部、胸部大特寫的「無格」淫片，以「精油按摩」、「除毛」、「母乳餵哺」等字眼，上載影片時便可規避該平台審查，淫片持續荼毒兒童及青少年心智，令人憂慮。此外，YouTube亦有大量關於黑社會的影片，內容涉及不同黑社會人物及組織的動向、私怨等，影片製作者更會分析其中來龍去脈，彷彿為黑社會歌功頌德，隨時令青少年誤入歧途。

大特寫私處 歌頌黑社會 針對上述問題，東方提出6大質詢，包括促請警務處及電影、報刊及物品管理辦事處跟進，包括現時有何法例監管網上的色情資訊、曾否就有關網站的色情影片涉嫌違例作出檢控、會否主動展開調查及事後如何跟進等。警務處公共關係部於前日致函東方，指遞交該處的函件已經收悉，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

網罪科負責處理有關網絡安全的事項及調查科技罪案，亦專責處理電腦法理鑑證及防止科技罪案的工作。據了解，有關部門會先查核相關連結的影片及下載佐證，若發現違例，將呈交物品給淫褻物品審裁處評定類別，若審裁處將物品評定為不雅，審裁處可附加條件，規限發布範圍。如果被評定為淫褻物品，一律不得發布。根據香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，任何人發布淫褻物品，一經定罪，最高可處罰款100萬元及監禁3年。