兩間港人子弟校 110生來港考DSE

【本報訊】考評局接納兩所港人子弟學校，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校及廣州暨大港澳子弟學校成為香港中學文憑考試（DSE）「與考學校」，保送其約110名中六合資格正讀生以學校考生身份報考文憑試。考評局原定最快今年設立內地考場，方便港人子弟學生在內地應考，不過考評局昨日表示，於內地開設試場的建議仍待兩地相關部門和機構進一步研究和探討，今年將安排「與考學校」考生來港應考。

內地設試場未有定案 考評局指出，文憑試一直為在香港境內舉辦的公開考試，從未在香港以外的地方進行，關於在內地城市開設文憑試試場的建議，涉及周詳的籌劃和多方面的配合，包括試卷運送、保安事宜、考務人員培訓、人手安排、資源調配、即場支援等，有關建議仍待兩地相關部門和機構進一步研究和探討。

至於深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校兩間「與考學校」110名考生，考評局指將物色適合的本港試場，安排兩所學校的考生應考，已通知「與考學校」有關保送學生報考文憑試及相關安排，預計於2月初派發准考證，內地「與考學校」的考生均須按准考證所載的獲派試場應考各科考試。