製冷系統仿駱駝 達4倍降溫效果

夜晚吸收濕氣 日間釋放水分 城市大學博士生團隊研發仿生被動製冷系統，以駱駝適應沙漠的習性獲得靈感，模仿牠們在晚間定期從空氣中吸收濕氣，在日間則釋放所儲存的水分，以達致降溫效果，研發可實現高效被動冷卻，平均製冷效果高達每平方米630瓦特，為傳統輻射製冷方法的4倍。此外，有別於輻射製冷，仿生被動製冷系統不受長時間使用、材料老化和水氣凝結等影響製冷表現。項目獲得第3屆「俊和學生創新獎」銀獎及「最佳可持續解決方案大獎」兩項殊榮。

城大團隊連奪兩項殊榮 機械工程學系博士生盧偉健和張振文，與能源及環境學院博士生徐其利設計出仿生被動製冷系統，研究由城大協理副校長（資源規劃）、機械工程學系及能源及環境學院教授王建邦和機械工程學系博士後林文珠博士指導。該項研究有助減緩人類因對製冷和電力需求的增加，加劇溫室氣體排放而導致的全球暖化和氣候變化問題。團隊期望系統能夠為建築物、電子器材和食物保存技術上提供高效的製冷效果，減低因而造成的能源消耗和碳排放。

盧偉健指出，仿生被動製冷系統有極高潛力應用於「組裝合成」建築上，尤其適用於香港和大灣區的建築，將會繼續致力在可持續發展和能源方面作研究，期望未來研發出更便宜和環保的新方法，以獲得潔淨能源。

此外，兩隊城大隊伍亦在第3屆俊和學生創新獎奪得獎項，包括「Eco-brick環保磚塊」項目榮獲「俊和學生創新獎」銅獎；與香港科技大學合作的「廚餘轉能」項目獲得「最具社會影響力大獎」。