港人愛遊日雪山 日均消費逾4800元

【本報訊】香港冬天難見雪，不少人會去日本或歐洲過白色假期。有度假村集團公布一項亞太地區消費者對雪季消費的調查發現，日本是最受港人歡迎的雪季假期目的地，而港人在雪季的旅遊預算亦是調查地區中最高，若按滑雪旅程的日子計算，港人的人均每日開支預算超過4,800元。不過，調查亦指，港人又要出遊滑雪又怕冷，「寒冷天氣」是港人出遊滑雪假期的最大障礙。

平均停留8天 花費冠絕亞太區 Club Med去年訪問逾3,500名來自香港、內地、日本及馬來西亞等亞太地區人士，發現亞洲人愈來愈喜歡到雪山度假，過半數受訪旅客指滑雪等雪季運動是他們出行的主要動機，選擇滑雪運動的旅客平均會停留在亞太地區雪山度假村8天；歐洲雪山長途假期則長達12天。

調查又指，香港受訪者預計每天行程花費558歐元，折合約4,800港元，與馬來西亞同等，冠絕全亞太區。而亞太地區旅客一般提前3至4個月開始計劃行程，內地和南韓旅客只會提早不到一個月規劃。目的地方面，40%受訪者首選到日本雪山度假；瑞士緊隨其後，有39%受訪者選擇；另有27%人選擇到加拿大。中國內地則因受到國內、香港和台灣市場推動，以24%位居第四。