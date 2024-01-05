大嶼藍的申起錶加6蚊

冀首季落實 增幅近3成 稱陷白牌猖獗困境 的士加價潮展開，的士業界早前就加價方案取得共識，除了市區的士和新界的士分別申請起錶加5元及4.5元，俗稱「藍的」的大嶼山的士亦已提出加價申請，起錶由22元加6元至28元，加幅約27.3%，屬3種的士中最高，跳錶則加0.1元。有藍的團體代表認為加幅合理，因藍的客源以旅客為主，假期與平日生意差距大，維修成本高昂等，相信旅客亦不會介意加幅。運輸署早前表示正審視的士業界提出的加價申請。

現時藍的起錶為22元，其後每200米跳錶收1.7元，達到175元後每次跳錶收1.5元。大嶼山藍的士會主席吳錦耀指出，藍的業界早前達成共識，起錶盼加至28元，分段跳錶則分別加至1.8元及1.6元。他稱，藍的維修成本較高，需出荃灣等地區才可進行，而且旺淡季生意額差距大，故期望申請加價6元彌補。

業界料來港旅客不介意加幅 翻查資料，三的上次申請加價為2018年9月，藍的提出起錶加7元、紅的及綠的申加6元，最終同於2022年7月獲批加價3元，加幅較申請減半。吳錦耀明言，今次亦無信心可獲批加足，惟東涌「白牌車」猖獗，盼運輸署考慮業界難處。他又指，藍的客源多為旅客，旅客多乘的士到天壇大佛及寶蓮寺、來往機場至迪士尼等，相信旅客來港消費時不會特別介意的士加價。

此外，市區的士及新界的士亦已提出加價申請，其中市區的士起錶由27元，加5元至32元，新界的士則由23.5元，加4.5元至28元，兩者每次跳錶均加0.2元。的士小巴商總會理事長周國強稱，是次加價是「追落後」，因政府前年批准加價時，收費已滯後20%，加上近年成本大大提高，車價和維修保養費又相繼上漲，保險費亦明顯增加，如起錶價不變，業界實難營運；冀當局通過，望今年首季落實。

運輸署回覆查詢時稱，正按的士營運的財務可行性、營運成本、整體供求情況、服務質素，以及市民對收費加幅的接受程度等所有相關因素，審視市區、新界和大嶼山的士業界提出的加價申請，在完成評估後，會適時將建議提交行政會議及立法會審議。