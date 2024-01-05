夜飛龍 耍激光劍 奇招推動地區經濟

【本報訊】推動地區經濟，是本屆區議會的重要工作之一。多個區議會昨日召開首次會議，討論有關方案安排，當中均有不少問題有待進一步解決。

其中東區區議會方面，針對配合譚公誕而首辦的「夜飛龍」，以及東大街食肆優惠，區議員植潔玲指譚公誕列明在筲箕灣，認為「東區柴灣、太北區被冷落」，建議其他地方亦可同時推動相同的優惠，藉此帶動經濟。區議員劉慶揚則稱，譚公餅去年首次推出，問可否打造成品牌，例如元朗有老婆餅、東區有譚公餅；區議員梁力則指，希望譚公餅一年4季都可以買，令譚公餅成為來東區「必買、必食」，又建議當局多宣傳，聯絡本地食肆推出優惠，並以「網紅」推廣以增加海外旅客來港的誘因。

深水埗區議會昨日就討論到，民政處擬於下個月在福華街和電腦商場一帶，舉辦以新興運動激光劍及其他類似活動，以吸引青年人、動漫愛好者、數碼產品用家到訪，振興深水埗夜經濟。與會的區議員都支持建議，但鑑於過往舉辦電腦節的經驗，籲及早制訂人流管制措施；有人憂慮舞動激光劍，其激光或會對眼睛構成不良影響，呼籲注意安全問題。不過，當局就解釋，暫名為「激光攻殼@深水埗」 的活動，所涉及的激光劍只是發光器具，應該不損眼睛，又指福華街及鴨寮街一帶的數碼產品區，外界的認知度最高，加上數碼產品和動漫主題互補性強，如有關活動成功，或會逐步發展成地區品牌項目。

觀塘新春夜市 撞期年宵 對於九龍城區內每年一度的潑水節，多名區議員擔心舉辦活動時區內的交通問題，其中議員黃文莉建議開辦一些較為自由的車尾市集，優勢在於較為自由且靈活，不用長期搭建且拆卸速度較快，對交通影響有限。議員吳寶強主張將舉辦一日的活動拉長至數日，因此活動不僅僅是面向本地居民，也能吸引遊客。

另外，觀塘民政事務處與觀塘工商業聯合會，合辦為期23日的「龍騰觀塘新春夜市」，屆時在裕民坊的一塊市建局土地上設置70至80個售賣創意商品或美食的攤位，然而夜市日期跟觀塘年宵市場有重疊，有區議員指年宵攤販的檔主老早就做好相關安排，現時同一區內卻橫插新春市集，擔心有年宵檔主發出怨言。況且夜市逾3周實在太長，有機會失去新鮮感，擔心會落得「虎頭蛇尾」的下場。