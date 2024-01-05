1‧25起可兌換新鈔「封利是」

【本報訊】新春將至，是時候準備簇新銀紙「封利是」。金融管理局聯同3間發鈔銀行將在本月25日至2月9日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，指定分行將在首3天（1月25至27日） 延長營業時間至「朝8晚9」，讓打工仔收工後亦能換新鈔。滙豐銀行更首次在3間分行等推出自動櫃員機提取「迎新鈔」服務。金管局又鼓勵市民利用電子支付方式，包括使用「轉數快」等派發利是。

金管局昨日表示，滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）將在本月25日起提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，首3天即1月25日至1月27日，3間銀行會提早營業時間至早上8時，以及指定分行會額外營業至晚上9時專門提供換鈔服務，銀行將在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

銀行亦會於本月18日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，其中滙豐指客戶可經流動理財或銀行網頁預約時間兌換3,000或6,000元鈔票套裝。滙豐亦宣布，將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於本月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及3間覆蓋流動銀行的指定自動櫃員機提取20港元及50港元「迎新鈔」，方便市民隨時換錢。

港鐵推賀歲車票迎龍年 另一方面，港鐵公司亦推出「港鐵龍年賀年車票」與乘客一同喜迎龍年，一套兩款的車票以中國書法藝術和現代插畫為設計元素，其中前港鐵建築師區傑棠以雄渾帶勁的行草書法勾勒出「龍」字；本地藝術家李廣晞則繪出神態威武的靈龍插畫，再加上以代表喜慶和輝煌的紅色及金光主調，展現靈龍威武而靈活的飛翔神態，祝願乘客龍精虎猛。賀年車票套裝將於本月21日起發售，車票在大年初一（2月10日）無限次乘搭港鐵本地車程。