會員制中伏 預繳萬元入漁屋 聞結業苦主氣谷

食客逾10宗舉報 另揭拖欠27員工積金供款 年關臨近，有連鎖食肆突然結業令食客遭殃。已經營14年、高峰時間有4間分店的鐵板漁屋日本料理，去年底相繼結業，最後一間位於荃灣如心廣場的分店亦於去年除夕夜（12月31日）結業。由於該店以會員制形式運作，有食客早前才充值一萬元享受優惠，未料店舖結業。雖然漁屋聲稱VIP會籍尚有結餘的客人可轉到屯門青善日本料理繼續使用，但有食客亦感擔心。據悉，海關暫接獲10多宗市民舉報，消委會則接獲一宗投訴。該食肆又被揭僱主拖欠27名員工強積金供款，涉款約44,000元。

網民質疑隱瞞 騙客人買會籍 本報記者昨致電漁屋分店及聲稱接手的屯門青善日本料理，均無人接聽。有苦主表示，早前光顧漁屋時，對方以優惠招徠，充值一萬元送價值大約4,000至5,000元禮品，包括現金回贈、紅酒、套餐券等。誰料充值一萬元後，發現餐廳無論午市或晚市均極難訂位。有網上關注組成員更指漁屋結業有先兆，但職員卻堅稱不會結業及隱瞞，以欺騙客人繼續買會籍。

稱可到屯門另一食肆用餘額 記者巡查漁屋分店，發現如心分店已關閉。店外告示亦指，該店於除夕夜結業。至於VIP會籍尚有結餘的客人可到屯門消費，但需先預約確認。家在荃灣、會籍仍有千多元的食客便指，前往屯門用餐已不方便，更擔心能否成功預約。另有一名苦主則指曾致電該餐廳，預約最快要到3月中才有位。鐵板漁屋日本料理原先有4間分店，早前大埔、將軍澳店及荃新天地店已結業。

此外，根據積金局資料顯示，「漁屋日本料理」及其相關餐廳「漁之部屋」未有為27名已登記參加強積金計劃的員工繳交去年11月份的強積金供款及附加費，涉及金額約44,000元。積金局已展開追討，並已聯絡僱主跟進。如該公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。