醫健：職場健康：健康工地防塵你要識

進行各類建築工程時，例如建築物拆除、混凝土攪拌、破碎、打磨等，可能會產生大量沙石塵埃，若長期吸入有機會患上肺塵埃沉着病。肺塵埃沉着病是本港常見的職業病，成因主要是患者長時間吸入大量矽塵或者石棉塵微粒，而導致的肺部纖維化及使肺功能日漸衰退。肺塵埃沉着病尚未有治愈的方法，使用藥物亦只能減輕症狀及治理併發的感染，因此做好預防工作尤其重要。

要從源頭控制減塵，可先從工地規劃開始，在工地周邊範圍豎立防塵圍板，使用物理屏障抑制塵埃擴散；亦可用遮蓋物把暴露在外的泥土表面和易揚塵物料覆蓋，並保持潮濕。在生產混泥土或者其他物料需要使用袋裝水泥或煤灰時、拆袋、配料和攪拌工序應該在三面及頂部都有遮蔽的區域進行；在機械破碎、開挖作業的工作表面，噴灑水或塵埃抑制劑。其他防塵措施包括在運輸通道地面上灑水保持濕潤，並設置車輛清洗設施，減少塵埃飛散等。

鑽孔錘鑿 用減塵功能工具 另外，僱主應選用配備減塵功能的手提工具讓工友進行鑽孔、錘鑿、切割、研磨等工序；為工友提供合適的口罩和訓練，確保他們正確使用口罩，進一步保障工友的健康。而工友亦應定期接受身體檢查，肺塵埃沉着病補償基金委員會資助建造業工友自願到指定診所接受免費胸肺檢查服務。

職業安全健康局

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