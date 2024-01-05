小學生癡肥過重比率增 學者倡糾正習慣多運動

【本報訊】衞生署公布的學童周年健康檢查服務結果顯示，小學生體重超標的情況持續存在，低年級小學生的視力下降。港大臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，疫情期間，本港中小學生的身體素質受到影響，產生了令人失望的變化，其中癡肥及過重比率明顯增加，缺乏運動機會或營養失衡惡化，更令視力問題亦變得嚴重。

長假期運動量 較疫情高峰期少 葉柏強昨日在電台節目表示，港大及合作夥伴先前曾進行長期追蹤研究，與衞生署公布的數據非常脗合，發現疫情後，雖然恢復了面授課程，並鼓勵學生多運動，但許多孩子在疫情期間養成了不良習慣，沒有從根本上改變，譬如疫情期間的運動量很低，復課後學校的運動量增加，但在假日或長假期間，運動量甚至比疫情高峰期還要差，這反映出他們在假日期間或多待家中，甚少進行戶外活動，認為這些生活習慣應該盡快修正。

他續說，關鍵在於社會要建立健康的生活習慣，尤其他看到復課後，不論家長和學校，都只過度關注學生的學業成績，相反最重要的是學生的體質及精神健康，故家庭功能一定要加強，在戶外運動方面，家長要多與孩子參與，學校亦應關心學生的團隊精神，並多鼓勵他們參與體育活動。