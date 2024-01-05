遭保柏列不認可名單 專科醫生提告誹謗索償

何繼良

【本報訊】醫療保險集團保柏（Bupa）於去年11月底在其集團官網發出一份「不認可服務提供者名單」，當中涉及4名香港醫生及一間專科中心，事件引起涉事醫生不滿，保柏其後表示已暫停使用該名單。早前被列入該名單內的腎病科醫生何繼良，於前日（3日）入稟高院控告保柏，指該集團把他列入名單內的行為屬誹謗，要求法庭頒令禁制對方再作出該些誹謗行為，並要求對方道歉及作出賠償。

原告是醫生何繼良，被告分別是保柏（亞洲）有限公司、保柏有限公司，及British United Provident Association Limited。

現已暫停使用名單 據入稟狀指，被告於去年11月30日在其網頁發布一份「不認可服務提供者名單」，而名單內列有原告的名字、專業範疇，及其香港醫務委員會註冊編號，並在發布的名單後面稱，該些少數醫療保健服務提供者未達被告的標準，不受理其提供治療費用的索償申請。原告認為該份名單及其後的字句對他構成誹謗，故要求法庭頒令禁制對方繼續作出相關的誹謗行為，並要對方就事件對原告作出賠償及作公開道歉。

資料顯示，在保柏發布名單後引起醫生業界回響，數日後保柏表示該名單已暫停使用，並重新進行審視及評估。保柏當時又指，本地客戶及國際客戶的醫療保險計劃均不設「非認可供應商名單」，亦不會在今年1月1日公布任何名單。案件編號：HCA 10/2024