呼吸道病原體襲兒童 23%需留院

【本報訊】本港社區存在多種病毒，家長須加倍小心。衞生防護中心表示，除新冠及流感肆虐外，兒童亦面對多種呼吸道病原體感染，包括鼻病毒／腸病毒、腺病毒、肺炎支原體等，兒童受感染後，入院比例高達23%。早前兩名兒童因感染新冠病毒病情嚴重，需要入住深切治療部，目前兩童情況已穩定。

肺炎童 嘶哮症男嬰 情況穩定

早前兩名兒童感染新冠病毒後需入住深切治療部，其中一名4歲男童上周五於澳洲發病，元旦返港後快速測試呈陽性，周二出現呼吸困難，被帶往私家醫生及屯門醫院急症室求醫，臨床診斷為嚴重肺炎；另一名20個月大男嬰同於上周五發病，翌日出現皮膚發紫，被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，並證實確診，臨床診斷為嘶哮症。李立業表示，兩名兒童在經過治療後，情況已轉為穩定。